Англия25 июля 2022, 18:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с основным защитником
Бен Дэвис останется в клубе до 2025 года
25 июля 2022, 18:17 |
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«Тоттенхэм» официально сообщил о продлении контракт с защитником Беном Дэвисом. Новое соглашение с 29-летним защитником рассчитан до лета 2025 года.
Дэвис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 43 матчах во всех турнирах.
Ранее «Тоттенхэм» подписал защитника Джеда Спенса.
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