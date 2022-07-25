ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с основным защитником

«Тоттенхэм» официально сообщил о продлении контракт с защитником Беном Дэвисом. Новое соглашение с 29-летним защитником рассчитан до лета 2025 года.

Дэвис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 43 матчах во всех турнирах.

Ранее «Тоттенхэм» подписал защитника Джеда Спенса.