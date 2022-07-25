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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с основным защитником
Англия
25 июля 2022, 18:17 |
159
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с основным защитником

Бен Дэвис останется в клубе до 2025 года

25 июля 2022, 18:17 |
159
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с основным защитником
ФК Тоттенхэм. Бен Дэвис

«Тоттенхэм» официально сообщил о продлении контракт с защитником Беном Дэвисом. Новое соглашение с 29-летним защитником рассчитан до лета 2025 года.

Дэвис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 43 матчах во всех турнирах.

Ранее «Тоттенхэм» подписал защитника Джеда Спенса.

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Тоттенхэм Бен Дэвис продление контракта
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Источник ФК Тоттенхэм
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