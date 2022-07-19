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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал молодого защитника
Англия
19 июля 2022, 11:59 |
447
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал молодого защитника

Джед Спенс покидает «Мидлсбро»

19 июля 2022, 11:59 |
447
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал молодого защитника
ФК Тоттенхэм. Джед Спенс

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании правого защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса. Контракт с 21-летним англичанином рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации английских СМИ, «Тоттенхэм» заплатил 12,5 миллиона фунтов плюс 7,5 миллионов возможных бонусов.

В прошлом сезоне на счету Спенса 2 гола и 5 ассистов в 42 матчах Чемпионшипа за «Мидлсбро». Ранее «Тоттенхэм» арендовал защитника «Барселоны» Клемана Ленгле.

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Источник ФК Тоттенхэм
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