ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал молодого защитника

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании правого защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса. Контракт с 21-летним англичанином рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации английских СМИ, «Тоттенхэм» заплатил 12,5 миллиона фунтов плюс 7,5 миллионов возможных бонусов.

В прошлом сезоне на счету Спенса 2 гола и 5 ассистов в 42 матчах Чемпионшипа за «Мидлсбро». Ранее «Тоттенхэм» арендовал защитника «Барселоны» Клемана Ленгле.