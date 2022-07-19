Англия19 июля 2022, 11:59 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал молодого защитника
Джед Спенс покидает «Мидлсбро»
19 июля 2022, 11:59 |
447
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«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании правого защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса. Контракт с 21-летним англичанином рассчитан на пять лет.
Сумма трансфера не сообщается, но, по информации английских СМИ, «Тоттенхэм» заплатил 12,5 миллиона фунтов плюс 7,5 миллионов возможных бонусов.
В прошлом сезоне на счету Спенса 2 гола и 5 ассистов в 42 матчах Чемпионшипа за «Мидлсбро». Ранее «Тоттенхэм» арендовал защитника «Барселоны» Клемана Ленгле.
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