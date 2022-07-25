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  4. Гранада подписала экс-звезду Реала и Наполи
Испания
25 июля 2022, 17:02 |
884
0

Гранада подписала экс-звезду Реала и Наполи

Хосе Кальехон возвращается в Испанию

25 июля 2022, 17:02 |
884
0
Гранада подписала экс-звезду Реала и Наполи
ФК Гранада

Испанский клуб «Гранада» официально сообщил о подписании на правах свободного агента полузащитника Хосе Кальехона. Контракт с 35-летним испанцем рассчитан на один год.

Последние 9 лет своей карьеры воспитанник «Реала» провел в Италии, выступая за «Наполи» (2013 – 2020) и «Фиорентину» (2020 – 2022). В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 33 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.

«Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Ла Лиги.

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Источник ФК Гранада
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