Испания25 июля 2022, 17:02 |
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Гранада подписала экс-звезду Реала и Наполи
Хосе Кальехон возвращается в Испанию
25 июля 2022, 17:02 |
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Испанский клуб «Гранада» официально сообщил о подписании на правах свободного агента полузащитника Хосе Кальехона. Контракт с 35-летним испанцем рассчитан на один год.
Последние 9 лет своей карьеры воспитанник «Реала» провел в Италии, выступая за «Наполи» (2013 – 2020) и «Фиорентину» (2020 – 2022). В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 33 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.
«Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Ла Лиги.
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