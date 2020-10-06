Фиорентина подписала Хосе Кальехона, который ранее покинул Наполи

Итальянская «Фиорентина» сообщила о подписании контракта с 33-летним испанским вингером Хосе Кальехоном.

Футболист перебрался во Флоренцию на правах свободного агента. Ранее летом он покинул «Наполи», за которую играл 7 лет.

О сроках контракта с «Фиорентиной» не сообщают.

В прошлом сезоне он провел в Серии А 33 игры, забив 4 гола и отдав 7 результативных передач.

C A L L E J Ó N 💜🇪🇸



José María Callejón è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤩#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/vGTYdckVAX — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2020

Ранее «Фиорентина» отпустила своего лидера Федерико Кьезу в «Ювентус».