Гендиректор Динамо М: «Надо спросить у Ордеца, почему он полгода был в рф»

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо» Москва, не удивлен тому, что украинский защитник Иван Ордец вдруг воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт.

Ордец, несмотря на полномасштабное вторжение рф в феврале, покинул россию только в июле.

«Уход Ордеца не стал неожиданностью. Это его право приостановить контракт, а не разорвать. Надо узнать у него, почему полгода провел в России, не приостанавливал контракт и сейчас приостановил», – сказал Пивоваров.

Ордец перебрался в немецкий «Бохум».