Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ
Но это явно случится не сейчас
По информации ТаТоТаке, легенда украинского футбола Андрей Шевченко в будущем не против стать президентом УАФ.
Должность президента Украинской футбольной ассоциации открывает возможность занимать определенные посты в УЕФА, и это тоже интересует Шевченко, который широко известен в Европе после удачной карьеры игрока.
Правда, если экс-тренер сборной Украины и будет претендентов на должность президента УАФ, то это случится не сейчас.
Сообщается, что на ближайшем конгрессе УАФ единственным кандидатом будет Андрей Павелко, а Шевченко сейчас занят волонтерской работой.
Ранее Шевченко заявлял, что во время полномасштабной войны не готов вернуться к работе тренера.
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