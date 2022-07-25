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  4. Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 14:28 |
1218
2

Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ

Но это явно случится не сейчас

25 июля 2022, 14:28 |
1218
2
Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ
УАФ. Павелко и Шевченко

По информации ТаТоТаке, легенда украинского футбола Андрей Шевченко в будущем не против стать президентом УАФ.

Должность президента Украинской футбольной ассоциации открывает возможность занимать определенные посты в УЕФА, и это тоже интересует Шевченко, который широко известен в Европе после удачной карьеры игрока.

Правда, если экс-тренер сборной Украины и будет претендентов на должность президента УАФ, то это случится не сейчас.

Сообщается, что на ближайшем конгрессе УАФ единственным кандидатом будет Андрей Павелко, а Шевченко сейчас занят волонтерской работой.

Ранее Шевченко заявлял, что во время полномасштабной войны не готов вернуться к работе тренера.

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Андрей Шевченко УАФ Андрей Павелко
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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AK.228
Нормально 
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+2
Remark
Тю ... Он же великий тренер, зачем ему та должность в УАФ? 
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-1
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