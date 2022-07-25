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  4. Альтернатив нет. Павелко намерен переизбраться на должность президента УАФ
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 12:40 |
595
7

Альтернатив нет. Павелко намерен переизбраться на должность президента УАФ

Нужно провести Конгресс УАФ

25 июля 2022, 12:40 |
595
7
Альтернатив нет. Павелко намерен переизбраться на должность президента УАФ
УАФ

По информации ТаТоТаке, президент УАФ Андрей Павелко намерен провести конгресс, на котором состоятся выборы главы Украинской ассоциации футбола.

Конгресс должен был состояться еще в марте, но из-за полномасштабного вторжения рф его перенесли на неопределенный срок.

При этом сообщается, что альтернативных кандидатов, которых могут выдвигать коллективные члены УАФ, не будет, а Павелко станет единственным претендентом на должность.

О сроках проведения конгресса информации пока нет.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 7
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Вася Пупкин
Нікому не подобається, але альтернативних кандидатів ніхто не висуває. Де логіка!?
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+4
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Rolan Stkomarovskiy
А хто альтернативні кандидати?
Павелко, як типовий совковий керівник розвинутого феодалізму, не розуміє, що таке конкуренція і в чому її цінність.А тому є ризик, що український футбол буде залишатися олігархічним болотом.
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+1
ZloyDeda
Ганьба мати такого голову УАФ! Всі регіони зачистив футболочками, щоб не було конкурентів - це просто жах!!!
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0
Артем Дима футболист
Лучше его не кого и нет. Он давал хороший результат. Остальное бабалбла
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-1
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dassin
краще Денисова. Зараз вільний й мову вивчив
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-4
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