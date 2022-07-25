Альтернатив нет. Павелко намерен переизбраться на должность президента УАФ
Нужно провести Конгресс УАФ
По информации ТаТоТаке, президент УАФ Андрей Павелко намерен провести конгресс, на котором состоятся выборы главы Украинской ассоциации футбола.
Конгресс должен был состояться еще в марте, но из-за полномасштабного вторжения рф его перенесли на неопределенный срок.
При этом сообщается, что альтернативных кандидатов, которых могут выдвигать коллективные члены УАФ, не будет, а Павелко станет единственным претендентом на должность.
О сроках проведения конгресса информации пока нет.
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