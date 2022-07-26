В среду, 27 июля, в австрийском Вальс-Зиценхайме на стадионе «Ред Булл Арена» состоится товарищеский поединок, в котором местный «Зальцбург» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Ред Булл Зальцбург

«Красные быки» по итогам прошлого сезона девятый раз подряд стали чемпионами Австрии. Команда Маттиаса Яйссле выиграла титул более чем уверенно, оторвавшись от «Штурма», которому пришлось довольствоваться серебряными медалями, на 18 очков. Более того, «Зальцбургу» удалось четвертый раз подряд оформить золотой дубль, выиграв еще и национальный Кубок.

Главным достижением клуба на международной арене является финал Кубка УЕФА в сезоне 1993/94. Что касается Лиги чемпионов, то там «Зальцбург» в минувшем сезоне переписал историю, став первым австрийским клубом, которому удалось выйти в плей-офф турнира. Пройти в четвертьфинал помешала немецкая «Бавария», которая нанесла подопечным Яйссле сокрушительное поражение в 1/8 (1:1, 1:7).

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа завершила прошлый сезон, выиграв лишь один утешительный трофей – Кубок Англии. В чемпионской гонке АПЛ мерсисайдцы проиграли «Манчестер Сити», а в Лиге чемпионов уступили в финальном поединке мадридскому «Реалу» (0:1), хотя создали гораздо больше опасных моментов, чем «сливочные».

В это межсезонье «красные» уже провели три товарищеских поединка. В первом «Ливерпуль» разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:4), однако затем одержал победы в спаррингах с «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лейпцигом» (5:0), которым, как и «Зальцбургом», владеет компания «Ред Булл».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.58 по линии Parimatch.

27 июля, среда