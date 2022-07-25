Александр РОМАНЧУК: «В домашнем матче с Динамо турки понесутся вперед»
Специалист – о перспективах команды Мирчи Луческу пройти «Фенербахче»
Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Романчук прокомментировал ничью киевлян с турецким «Фенербахче» (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Полагаю, что ничья в первой игре – совсем неплохой результат. Мы многого не знали о нынешнем Динамо (контрольные поединки не беру в счет). Была интересная игра с Фенербахче, искали шанс в атаке. Дома турки понесутся вперед. На их домашней арене Шюкрю Сараджоглу по-другому играть нельзя. У нас, наоборот, появятся шансы в контригре. Домашний стадион Фенербахче считается одним из самых шумных в Европе. Давление на наших ребят будет ощутимым. Думаю, что Мирча Луческу что-то изменит в тактике на ответный поединок», - сказал Романчук.
Ответный матч между «Динамо» и «Фенербахче» пройдет 27 июля в Стамбуле. Начало – в 20:00.
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