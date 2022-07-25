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  4. Александр ГОЛОВКО: «Визуально Фенербахче владел инициативой»
Лига чемпионов
25 июля 2022, 09:19 | Обновлено 25 июля 2022, 09:34
199
0

Александр ГОЛОВКО: «Визуально Фенербахче владел инициативой»

Специалист – о ничьей «Динамо» с турецким грандом

25 июля 2022, 09:19 | Обновлено 25 июля 2022, 09:34
199
0
Александр ГОЛОВКО: «Визуально Фенербахче владел инициативой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Головко прокомментировал ничью киевлян с турецким «Фенербахче» (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
«Учитывая то обстоятельство, что динамовцы не проводили официальных матчей восемь месяцев, ничейный итог игры с Фенербахче можно считать приемлемым для нашей команды. Общее состояние Динамо хорошее, было много борьбы, динамовцы ее выдержали. Считаю, что как для первой игры, киевляне сыграли на хорошем уровне. Результат поединка тоже приемлемый, он по игре и позволяет Динамо с оптимизмом готовиться к ответному матчу.

Можно ли было выиграть у Фенербахче? Можно, но было не так много моментов у Динамо, чтобы выжать максимум и говорить о стопроцентной победе. Это же можно сказать и о Фенербахче. Поэтому в целом итог матча закономерен для обеих команд. Потому что турки тоже не ставили перед обороной Динамо каких-то неразрешимых задач. Подопечные Луческу с ними четко справлялись. Визуально турки владели инициативой, были короткие передачи, контроль мяча, но динамовцы к этому были готовы.  Это была игра равных соперников, теперь будем ждать ответного матча. У Динамо будет время восстановиться, подтянуть некоторые моменты в своей игре. Уверен, что в ответном матче игра Динамо будет как минимум не выглядеть хуже, чем в первом матче.

На мой взгляд, и перед первой игрой, и накануне ответного матча в Турции, учитывая все проблемы Динамо, Фенербахче все-таки остается фаворитом. Тем более, турки будут принимать Динамо в своих родных стенах, где у хозяев, как мы знаем, мощнейшая поддержка. Но это футбол, у Динамо тоже будут свои шансы, которыми можно будет воспользоваться», - сказал Головко.

Ответный матч между «Динамо» и «Фенербахче» пройдет 27 июля в Стамбуле. Начало – в 20:00.

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Александр Головко Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо Динамо - Фенербахче
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Источник Sportarena
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