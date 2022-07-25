Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Динамо лучше выглядит в единоборствах, чем Фенербахче»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал ничью киевского «Динамо» с турецким «Фенербахче» (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Результат первого матча оставляет равные шансы на успех обеим командам. Но я в очередной раз хочу обратить внимание на такой момент. Не зацикливайтесь на товарищеских матчах. Не уделяйте внимание их результатам и составам слишком большого значения. Это ничего не значит. В таких спаррингах тренеры совершают различные вариации, готовясь к официальным играм, что и показал первый поединок с Фенербахче.

Кстати, на мой взгляд, динамовцы лучше готовы физически. Они значительно качественнее и организованнее действуют без мяча, выигрывают практически все подборы, опережения, перехваты, а также быстрее переходят от обороны к атаке. Киевляне лучше используют фланговые включения своих игроков, лучше выглядят в единоборствах. Некоторые читатели могут не согласиться со мной и начнут приводить итоговую статистику матча. Но самое главное в футболе не это, а итоговый счет на табло.

А что касается голевых моментов могу сказать следующее. На 24-й минуте после шикарного включения Дубинчака и его отличной передачи Беседин обязан был забивать. Артем чуть раньше должен был стартовать и тогда бы он успел к этому мячу. Кстати, с Дубинчаком я работал в киевском Арсенале. Это очень дисциплинированный, быстрый футболист с хорошим ударом. На 27-й минуте Кенджера справа отдал шикарную передачу на Вербича, который пробил левой ногой и не попал в дальний угол.

Безусловно, вне всякого сомнения, первые двадцать минут преимущество было у Фенербахче. А вот затем динамовцы могли дважды забивать в тех моментах, о которых я рассказал. Кстати, на 52-й минуте после шикарной подачи со штрафного от Цыганкова Попов головой тоже здорово пробил, но не попал в ворота. Это голевая ситуация! Точно также, как и на 71-й минуте, когда мы разыграли хорошую комбинацию, после которой Беседин обводящим ударом направлял мяч в дальний угол. А еще был удар Сидорчука с линии штрафной. Это тоже была хорошая комбинация! Мы создали достаточное количество подходов к воротам, из которых обязаны были выжимать. Поэтому те, кто не соглашается со мной, просто внимательно посмотрите видео всех моментов», - сказал Грозный.

Ответный поединок состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву.