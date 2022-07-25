Фрэнк ЛЭМПАРД: «Проходы Миколенко были хорошими»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру Виталия Миколенко в товарищеском матче против «Блэкпула» (4:2), в котором украинец забил гол и отдал результативную передачу.

«Оба крайних защитника отдали голевые передачи? Они должны это делать. Мы собираемся играть так, как мы играли сегодня, и также хотим быть атакующей командой. Сначала это может ощущаться как оборонительная схема, но я думаю, что со временем это сделает нас более сильными. Мы также должны иметь атакующую линию, и крайние защитники играют в этом огромную роль.

Я думаю, Миколенко и Паттерсон, их стартовые позиции и проходы были хорошими. Мы озадачили соперника несколькими хорошими передачами. Многие элементы нашей модели игры сегодня были лучше, чем до сих пор в предсезонке. Поэтому мы должны продолжать работать над игрой».