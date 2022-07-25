Фрэнк ЛЭМПАРД: «Проходы Миколенко были хорошими»
Главный тренер «Эвертона» прокомментировал игру украинского защитника
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру Виталия Миколенко в товарищеском матче против «Блэкпула» (4:2), в котором украинец забил гол и отдал результативную передачу.
«Оба крайних защитника отдали голевые передачи? Они должны это делать. Мы собираемся играть так, как мы играли сегодня, и также хотим быть атакующей командой. Сначала это может ощущаться как оборонительная схема, но я думаю, что со временем это сделает нас более сильными. Мы также должны иметь атакующую линию, и крайние защитники играют в этом огромную роль.
Я думаю, Миколенко и Паттерсон, их стартовые позиции и проходы были хорошими. Мы озадачили соперника несколькими хорошими передачами. Многие элементы нашей модели игры сегодня были лучше, чем до сих пор в предсезонке. Поэтому мы должны продолжать работать над игрой».
MYKO ON THE VOLLEY!— Everton (@Everton) July 24, 2022
📺 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/EiKq59oYKQ
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