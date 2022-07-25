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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Проходы Миколенко были хорошими»
Англия
25 июля 2022, 05:45 | Обновлено 25 июля 2022, 05:48
358
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Проходы Миколенко были хорошими»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал игру украинского защитника

25 июля 2022, 05:45 | Обновлено 25 июля 2022, 05:48
358
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Проходы Миколенко были хорошими»
ФК Эвертон. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру Виталия Миколенко в товарищеском матче против «Блэкпула» (4:2), в котором украинец забил гол и отдал результативную передачу.

«Оба крайних защитника отдали голевые передачи? Они должны это делать. Мы собираемся играть так, как мы играли сегодня, и также хотим быть атакующей командой. Сначала это может ощущаться как оборонительная схема, но я думаю, что со временем это сделает нас более сильными. Мы также должны иметь атакующую линию, и крайние защитники играют в этом огромную роль.

Я думаю, Миколенко и Паттерсон, их стартовые позиции и проходы были хорошими. Мы озадачили соперника несколькими хорошими передачами. Многие элементы нашей модели игры сегодня были лучше, чем до сих пор в предсезонке. Поэтому мы должны продолжать работать над игрой».

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Фрэнк Лэмпард Эвертон товарищеские матчи Блэкпул Виталий Миколенко
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Источник ФК Эвертон
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