Англия24 июля 2022, 23:23 | Обновлено 24 июля 2022, 23:38
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Эвертон похвалил Миколенко: «Мы все любим Виталия»
В поединке против «Блэкпула» Миколенко забил гол и отдал голевую передачу
24 июля 2022, 23:23 | Обновлено 24 июля 2022, 23:38
531
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Пресс-служба английского «Эвертона» похвалила украинского защитника Виталия Миколенко за его игру в товарищеском матче против «Блэкпула» (4:2).
В сообщении сказано: «Все мы любим Виталия».
В этом поединке Миколенко забил гол и отдал голевую передачу.
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we all love Vitalii 😁 pic.twitter.com/ZhT9mJtC2w— Everton (@Everton) July 24, 2022
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