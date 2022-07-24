Эвертон похвалил Миколенко: «Мы все любим Виталия»

Пресс-служба английского «Эвертона» похвалила украинского защитника Виталия Миколенко за его игру в товарищеском матче против «Блэкпула» (4:2).

В сообщении сказано: «Все мы любим Виталия».

В этом поединке Миколенко забил гол и отдал голевую передачу.