Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон похвалил Миколенко: «Мы все любим Виталия»
Англия
24 июля 2022, 23:23 | Обновлено 24 июля 2022, 23:38
531
0

Эвертон похвалил Миколенко: «Мы все любим Виталия»

В поединке против «Блэкпула» Миколенко забил гол и отдал голевую передачу

24 июля 2022, 23:23 | Обновлено 24 июля 2022, 23:38
531
0
Эвертон похвалил Миколенко: «Мы все любим Виталия»
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Пресс-служба английского «Эвертона» похвалила украинского защитника Виталия Миколенко за его игру в товарищеском матче против «Блэкпула» (4:2).

В сообщении сказано: «Все мы любим Виталия».

В этом поединке Миколенко забил гол и отдал голевую передачу.

По теме:
Львов в товарищеском матче сыграл вничью с Белками
Металлист 1925 с игроками на просмотре обыграл Штурм
Металлист сыграл вничью с соперником из Турции
Эвертон товарищеские матчи Блэкпул Виталий Миколенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Харрис покинул Металлист и перешел в Самсунспор
Футбол | 24 июля 2022, 09:56 3
ОФИЦИАЛЬНО. Харрис покинул Металлист и перешел в Самсунспор
ОФИЦИАЛЬНО. Харрис покинул Металлист и перешел в Самсунспор

Англичанин, несмотря на слухи, не продолжит выступления в Украине

Не из-за Матвиенко. Ракицкий сам решил не возвращаться в Шахтер
Футбол | 24 июля 2022, 17:11 2
Не из-за Матвиенко. Ракицкий сам решил не возвращаться в Шахтер
Не из-за Матвиенко. Ракицкий сам решил не возвращаться в Шахтер

Игрок выбрал чемпионат Турции

Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Футбол | 24.07.2022, 08:42
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
Футбол | 24.07.2022, 18:10
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
Защитник Десны перешел в Баварию Хоф
Футбол | 24.07.2022, 21:57
Защитник Десны перешел в Баварию Хоф
Защитник Десны перешел в Баварию Хоф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2022 в прыжках в длину
Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2022 в прыжках в длину
24.07.2022, 06:45 1
Другие виды
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
24.07.2022, 18:54 9
Футбол
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
24.07.2022, 09:04
Футбол
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
24.07.2022, 13:50 3
Футбол
Сенсация от футзалистов, переход Ракицкого, победа Зари, что спел Зинченко
Сенсация от футзалистов, переход Ракицкого, победа Зари, что спел Зинченко
24.07.2022, 06:15
Другие виды
«Неудачники и агрессоры» - Луческу ответил недоброжелателям
«Неудачники и агрессоры» - Луческу ответил недоброжелателям
23.07.2022, 15:07 13
Футбол
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
23.07.2022, 11:25 7
Теннис
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
23.07.2022, 22:00 6
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем