Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Защитил титул. Каспер Рууд выдал камбек в финале Гштаада
ATP
25 июля 2022, 05:32 | Обновлено 28 июля 2022, 04:25
447
0

Защитил титул. Каспер Рууд выдал камбек в финале Гштаада

Норвежец не позволил Маттео Берреттини взять 3-й трофей подряд

25 июля 2022, 05:32 | Обновлено 28 июля 2022, 04:25
447
0
Защитил титул. Каспер Рууд выдал камбек в финале Гштаада
Instagram. Каспер Рууд

Каспер Рууд (Норвегия) в финале грунтового турнира в Гштааде (Швейцария) обыграл Маттео Берреттини (Италия) в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа и 36 минут. 

Норвежец успешно защитил титул на этих кортах, помешав итальянцу оформить победу на третьем турнире подряд. 

  • R32: BYE
  • R16: Иржи Лехечка (Чехия) 6:3, 6:4
  • QF: Хауме Мунар (Испания) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
  • SF: Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) 6:2, 6:0
  • Final: Маттео Берреттини (Италия, 2) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Для Каспера титул в Гштааде стал третьим в сезоне. До этого норвежец стал триумфатором турниров в Буэнос-Айресе и Женеве. Всего за карьеру Каспер провел 13 финалов и в 9 из них брал титул (8 на грунте, 1 на харде и все АТР 250). Стоит также отметить, что Рууд в этом сезоне впервые сыграл в финале Большого Шлема (Ролан Гаррос).

Итальянец не смог выиграть свой 14-й матч подряд. Для Маттео это стал 11-й финал в карьере при 7 титулах.

Далее Берреттини сыграет в Кицбюэле (Австрия), где встретится с победителем матча Геральд Мельцер (Австрия) - Янник Ханфманн (Германия). Каспер Рууд, в свою очередь, заявил, что получил травму плеча и не сыграет в Кицбюэле. Его место в основной сетке досталось украинцу Виталию Сачко.

 

По теме:
В статусе лаки-лузера. Виталий Сачко впервые в сезоне сыграет в основе АТР
Анонс. Кто заберет свой второй трофей в Гштааде?
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Каспер Рууд Маттео Берреттини ATP Гштаад
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Футбол | 27 июля 2022, 09:04 3
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо

Поединок состоится в среду, 27 июля

Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Футбол | 28 июля 2022, 00:05 9
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина

Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине

Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Футбол | 27.07.2022, 22:39
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
Футбол | 27.07.2022, 08:23
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Теннис | 25.07.2022, 09:42
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
27.07.2022, 22:36 43
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
26.07.2022, 22:12
Теннис
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
27.07.2022, 22:52 5
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41
Биатлон
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
27.07.2022, 23:07 18
Футбол
Минус вертолет и 170 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
Минус вертолет и 170 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
26.07.2022, 11:17
Война
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
26.07.2022, 17:25
Другие виды
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
26.07.2022, 22:52 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем