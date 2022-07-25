Она поборола ковид! Завацкая вернется на корт в ближайшее время

Катарина Завацкая после турнира в Будапеште (Венгрия) заболела COVID-19.

Но сегодня в своем Instagram Катарина сообщила, что выздоровела и готова вернуться на корт.

9 июля в первом раунде квалификации к турниру серии WTA в Будапеште (Венгрия) украинка проиграла будущей чемпионке Бернарде Пере(США).