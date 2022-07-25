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WTA
25 июля 2022, 04:38 | Обновлено 25 июля 2022, 04:41
20
0

Она поборола ковид! Завацкая вернется на корт в ближайшее время

Последний матч украинка провела в квалификации турнира в Будапеште

25 июля 2022, 04:38 | Обновлено 25 июля 2022, 04:41
20
0
Она поборола ковид! Завацкая вернется на корт в ближайшее время
Instagram. Катарина Завацкая

Катарина Завацкая после турнира в Будапеште (Венгрия) заболела COVID-19.

Но сегодня в своем Instagram Катарина сообщила, что выздоровела и готова вернуться на корт. 

9 июля в первом раунде квалификации к турниру серии WTA в Будапеште (Венгрия) украинка проиграла будущей чемпионке Бернарде Пере(США).

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Катарина Завацкая WTA Будапешт Бернарда Пера коронавирус
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Источник Sport.ua
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