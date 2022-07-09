Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая уступила лидеру посева в квалификации турнира в Будапеште
WTA
09 июля 2022, 18:26 |
107
1

Завацкая уступила лидеру посева в квалификации турнира в Будапеште

Катарина не смогла пройти дальше

09 июля 2022, 18:26 |
107
1
Завацкая уступила лидеру посева в квалификации турнира в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№227 WTA) неудачно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге украинка уступила первой сеяной американке Бернарде Пере (№123 WTA).

Будапешт. Полуфинал квалификации
Бернарда Пера (США) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:1, 6:1

Ранее в финал отбора пробилась Катерина Байндл

По теме:
Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы
Завацкая и Байндл узнали первых соперниц в квалификации турнира в Будапеште
Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Будапеште
Катарина Завацкая Бернарда Пера WTA Будапешт
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терлюга выиграла золото на Всемирных играх
Другие виды | 09 июля 2022, 08:38 8
Терлюга выиграла золото на Всемирных играх
Терлюга выиграла золото на Всемирных играх

В финале украинская каратистка победила действующую чемпионку мира

Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Футбол | 08 июля 2022, 21:35 4
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера

Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года

Уимблдон. Травма Надаля подтвердилась, но с турнира он не снялся
Теннис | 07.07.2022, 18:43
Уимблдон. Травма Надаля подтвердилась, но с турнира он не снялся
Уимблдон. Травма Надаля подтвердилась, но с турнира он не снялся
Украинка Соловьева завоевала медаль на пятых Всемирных играх подряд
Другие виды | 09.07.2022, 11:55
Украинка Соловьева завоевала медаль на пятых Всемирных играх подряд
Украинка Соловьева завоевала медаль на пятых Всемирных играх подряд
Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Футбол | 08.07.2022, 21:15
Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
бажання грати велике,но фізічески дуже слабка....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Баскетбол. Как выглядит турнирная таблица 2-го раунда для сборной Украины
Баскетбол. Как выглядит турнирная таблица 2-го раунда для сборной Украины
07.07.2022, 21:23
Баскетбол
Хоть что-то. Названа сумма, которую получит Динамо от аренды Цитаишвили
Хоть что-то. Названа сумма, которую получит Динамо от аренды Цитаишвили
09.07.2022, 09:52 10
Футбол
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
07.07.2022, 18:05 1
Футбол
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
07.07.2022, 21:08
Футбол
Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»
Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»
08.07.2022, 01:28
Футбол
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
07.07.2022, 19:19 3
Теннис
Отгрузили 11 мячей. Украина уничтожила Бельгию на юниорском Евро-2022 U-19
Отгрузили 11 мячей. Украина уничтожила Бельгию на юниорском Евро-2022 U-19
08.07.2022, 16:35 1
Футзал
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
08.07.2022, 08:25 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем