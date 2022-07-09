WTA09 июля 2022, 18:26 |
107
1
Завацкая уступила лидеру посева в квалификации турнира в Будапеште
Катарина не смогла пройти дальше
09 июля 2022, 18:26 |
107
1
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№227 WTA) неудачно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В первом круге украинка уступила первой сеяной американке Бернарде Пере (№123 WTA).
Будапешт. Полуфинал квалификации
Бернарда Пера (США) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:1, 6:1
Ранее в финал отбора пробилась Катерина Байндл.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 09 июля 2022, 08:38 8
В финале украинская каратистка победила действующую чемпионку мира
Футбол | 08 июля 2022, 21:35 4
Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года
Теннис | 07.07.2022, 18:43
Другие виды | 09.07.2022, 11:55
Футбол | 08.07.2022, 21:15
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
бажання грати велике,но фізічески дуже слабка....
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Баскетбол
09.07.2022, 09:52 10
07.07.2022, 18:05 1
07.07.2022, 21:08
08.07.2022, 01:28
07.07.2022, 19:19 3
08.07.2022, 16:35 1
08.07.2022, 08:25 6