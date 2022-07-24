Не из-за Матвиенко. Ракицкий сам решил не возвращаться в Шахтер

По информации ТаТоТаке, переход Ярослава Ракицкого в «Шахтер» сорвался из-за решения самого игрока и его семьи.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планировал подписать Ракицкого на место Николая Матвиенко, который был близок к переходу в «Аякс», но трансфер сорвался, поэтому от услуг Ярослава отказались.

Но СМИ сообщает, что Ракицкий сам выбрал более стабильную ситуацию в чемпионате Турции.

В субботу Ярослав подписал контракт с клубом «Адана Демирспор».