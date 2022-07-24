Украина. Премьер лига24 июля 2022, 17:11 |
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Не из-за Матвиенко. Ракицкий сам решил не возвращаться в Шахтер
Игрок выбрал чемпионат Турции
24 июля 2022, 17:11 |
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По информации ТаТоТаке, переход Ярослава Ракицкого в «Шахтер» сорвался из-за решения самого игрока и его семьи.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» планировал подписать Ракицкого на место Николая Матвиенко, который был близок к переходу в «Аякс», но трансфер сорвался, поэтому от услуг Ярослава отказались.
Но СМИ сообщает, что Ракицкий сам выбрал более стабильную ситуацию в чемпионате Турции.
В субботу Ярослав подписал контракт с клубом «Адана Демирспор».
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Комментарии 1
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Там кто-то распинался, что патриот Украины ракицкий приедет в Шахтер, чтобы помочь команде в трудную минуту. Ну,ну.... Могли ведь в Шахтере заставить петь гимн Украины перед матчем, а для него это смерти подобно... Так лучше в Турции....
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