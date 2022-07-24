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  4. Не из-за Матвиенко. Ракицкий сам решил не возвращаться в Шахтер
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 17:11 |
771
1

Не из-за Матвиенко. Ракицкий сам решил не возвращаться в Шахтер

Игрок выбрал чемпионат Турции

24 июля 2022, 17:11 |
771
1
Не из-за Матвиенко. Ракицкий сам решил не возвращаться в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, переход Ярослава Ракицкого в «Шахтер» сорвался из-за решения самого игрока и его семьи.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планировал подписать Ракицкого на место Николая Матвиенко, который был близок к переходу в «Аякс», но трансфер сорвался, поэтому от услуг Ярослава отказались.

Но СМИ сообщает, что Ракицкий сам выбрал более стабильную ситуацию в чемпионате Турции.

В субботу Ярослав подписал контракт с клубом «Адана Демирспор».

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Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий Адана Демирспор
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Октавий Фландрийский
Там кто-то распинался, что патриот Украины ракицкий приедет в Шахтер, чтобы помочь команде в трудную минуту. Ну,ну.... Могли ведь в Шахтере заставить петь гимн Украины перед матчем, а  для него это смерти подобно... Так лучше в Турции....
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