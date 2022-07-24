Ярмолюк готовится к сезону в Брентфорде B. Играет в контрольных матчах

Украинский хавбек Егор Ярмолюк после перехода в «Брентфорд» работает в составе второй команды. Игрок уже провел два матча с «Брентфордом B».

Вчера в матче с «Суонси» U-21 (поражение 2:4) Ярмолюк провел на поле 66 минут.

Пока нет информации, где Егор начнет новый сезон. Не исключено, что молодого игрока отдадут в аренду.

Ранее Ярмолюк заявил, что надеется как можно скорее дебютировать в АПЛ.