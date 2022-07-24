Англия24 июля 2022, 16:11 |
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Ярмолюк готовится к сезону в Брентфорде B. Играет в контрольных матчах
Украинец привыкает в жизни в Англии
24 июля 2022, 16:11 |
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Украинский хавбек Егор Ярмолюк после перехода в «Брентфорд» работает в составе второй команды. Игрок уже провел два матча с «Брентфордом B».
Вчера в матче с «Суонси» U-21 (поражение 2:4) Ярмолюк провел на поле 66 минут.
Пока нет информации, где Егор начнет новый сезон. Не исключено, что молодого игрока отдадут в аренду.
Ранее Ярмолюк заявил, что надеется как можно скорее дебютировать в АПЛ.
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