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  4. Ярмолюк готовится к сезону в Брентфорде B. Играет в контрольных матчах
Англия
24 июля 2022, 16:11 |
165
0

Ярмолюк готовится к сезону в Брентфорде B. Играет в контрольных матчах

Украинец привыкает в жизни в Англии

24 июля 2022, 16:11 |
165
0
Ярмолюк готовится к сезону в Брентфорде B. Играет в контрольных матчах
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Украинский хавбек Егор Ярмолюк после перехода в «Брентфорд» работает в составе второй команды. Игрок уже провел два матча с «Брентфордом B».

Вчера в матче с «Суонси» U-21 (поражение 2:4) Ярмолюк провел на поле 66 минут.

Пока нет информации, где Егор начнет новый сезон. Не исключено, что молодого игрока отдадут в аренду.

Ранее Ярмолюк заявил, что надеется как можно скорее дебютировать в АПЛ.

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Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник ФК Брентфорд
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