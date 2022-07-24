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  4. ХАВИ: «Барселоне очень нравится обыгрывать Реал»
Испания
24 июля 2022, 14:39 | Обновлено 24 июля 2022, 14:40
214
0

ХАВИ: «Барселоне очень нравится обыгрывать Реал»

Наставник каталонцев – о победе в товарищеском матче

24 июля 2022, 14:39 | Обновлено 24 июля 2022, 14:40
214
0
ХАВИ: «Барселоне очень нравится обыгрывать Реал»
ФК Барселона. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу 1:0 над «Реалом» в товарищеском матче:

«В целом мы довольны. Мы получили хорошие эмоции, сейчас это важно. Победа важна меньше всего, но каталонцам очень нравится обыгрывать «Реал».

Мы провели прекрасный первый тайм, второй уже был не столь хорошим. Предсезонка продолжается, мы хорошо тренируемся и увидели сегодня в исполнении «Барсы» хороший футбол. Но мы должны показывать более стабильную игру.

Думаю, мы были лучше Мадрида и в целом показали добротный футбол, так что я доволен не только результатом. Мы наслаждались игрой, но главное – выигрывать трофеи. Для нас это важно».

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Хави Барселона Реал Мадрид
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Источник Marca
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