Англия24 июля 2022, 13:50 |
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ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
Украинец сыграл в товарищеском матче с «Челси»
24 июля 2022, 13:50 |
3861
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Сегодня ночью Александр Зинченко успешно дебютировал за «Арсенал» в товарищеском матче против «Челси», проведя на поле 47 минут. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от дебюта украинского полузащитника:
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