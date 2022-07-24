ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал

Сегодня ночью Александр Зинченко успешно дебютировал за «Арсенал» в товарищеском матче против «Челси», проведя на поле 47 минут. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от дебюта украинского полузащитника: