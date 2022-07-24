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  4. ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
Англия
24 июля 2022, 13:50 |
3861
1

ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал

Украинец сыграл в товарищеском матче с «Челси»

24 июля 2022, 13:50 |
3861
1
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Сегодня ночью Александр Зинченко успешно дебютировал за «Арсенал» в товарищеском матче против «Челси», проведя на поле 47 минут. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от дебюта украинского полузащитника:

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Источник Sport.ua
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Trollface
Так тримати.
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