Лукаку останется в аренде в Интере еще на год

В конце июня «Интер» арендовал на год форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Однако, по информации английских СМИ, бельгийский форвард останется в «Интер» дольше, чем на год.

Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, «Интер» и «Челси» достигли устной договоренности о том, что следующим летом аренда Лукаку будет продлена еще на год на тех же финансовых условиях, что и сейчас.

При чем, эта договоренность была достигнута сразу после возвращения Лукаку в «Интер». На бумаге она не была оформлена из-за того, что недавно ФИФА запретила аренды дольше, чем на год.