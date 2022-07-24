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  4. Лукаку останется в аренде в Интере еще на год
Италия
24 июля 2022, 13:03 |
169
0

Лукаку останется в аренде в Интере еще на год

Подобное соглашение с «Челси» уже достигнуто

24 июля 2022, 13:03 |
169
0
Лукаку останется в аренде в Интере еще на год
ФК Интер. Ромелу Лукаку

В конце июня «Интер» арендовал на год форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Однако, по информации английских СМИ, бельгийский форвард останется в «Интер» дольше, чем на год.

Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, «Интер» и «Челси» достигли устной договоренности о том, что следующим летом аренда Лукаку будет продлена еще на год на тех же финансовых условиях, что и сейчас.

При чем, эта договоренность была достигнута сразу после возвращения Лукаку в «Интер». На бумаге она не была оформлена из-за того, что недавно ФИФА запретила аренды дольше, чем на год.

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Источник The Telegraph
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