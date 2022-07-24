Англия24 июля 2022, 12:35 |
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Эрлинг ХОЛАНД: «Гвардиола немного сумасшедший»
Форвард «Манчестер Сити» - о работе с новым тренером
24 июля 2022, 12:35 |
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Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Пепом Гвардиолой:
«Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет весело. Я в клубе всего лишь неделю, так что не могу пока многое сказать. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт».
Сегодня ночью Холанд забил свой дебютный гол за «Манчестер Сити».
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