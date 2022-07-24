Эрлинг ХОЛАНД: «Гвардиола немного сумасшедший»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Пепом Гвардиолой:

«Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет весело. Я в клубе всего лишь неделю, так что не могу пока многое сказать. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт».

Сегодня ночью Холанд забил свой дебютный гол за «Манчестер Сити».