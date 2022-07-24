Манчестер Юнайтед готов отдать Роналду в аренду
Форвард хочет играть в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду по-прежнему твердо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешним летом. Это связано с тем, что «Красные дьяволы» в следующем сезоне не будут играть в Лиге чемпионов.
При этом «Манчестер Юнайтед» терять Роналду не хочет. Клуб готов пойти на компромиссный вариант: форвард продлевает контракт до 2024 года и идет в аренду на один год.
В английском клубе надеются, что в следующем сезоне вернут себе право выступать в Лиге чемпионов, и Роналду захочет вернуться в команду через год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вскоре в Польше состоится благотворительный теннисный матч
Валлиец отличился в воротах «Спортинга Канзас Сити»