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  4. Манчестер Юнайтед готов отдать Роналду в аренду
Англия
24 июля 2022, 12:09 |
1208
1

Манчестер Юнайтед готов отдать Роналду в аренду

Форвард хочет играть в Лиге чемпионов

24 июля 2022, 12:09 |
1208
1
Манчестер Юнайтед готов отдать Роналду в аренду
ФК Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду по-прежнему твердо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешним летом. Это связано с тем, что «Красные дьяволы» в следующем сезоне не будут играть в Лиге чемпионов.

При этом «Манчестер Юнайтед» терять Роналду не хочет. Клуб готов пойти на компромиссный вариант: форвард продлевает контракт до 2024 года и идет в аренду на один год.

В английском клубе надеются, что в следующем сезоне вернут себе право выступать в Лиге чемпионов, и Роналду захочет вернуться в команду через год.

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Источник Daily Mirror
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