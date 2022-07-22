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  4. Роналду готов урезать зарплату на 30% ради ухода из Манчестер Юнайтед
Англия
22 июля 2022, 12:52 |
891
1

Роналду готов урезать зарплату на 30% ради ухода из Манчестер Юнайтед

Португалец твердо намерен покинуть клуб

22 июля 2022, 12:52 |
891
1
Роналду готов урезать зарплату на 30% ради ухода из Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду не отказался от своих намерений покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.

В новом клубе Роналду готов пойти на сокращение зарплаты на 30%. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» он зарабатывает 26 миллионов фунтов в год.

Ранее сообщалось о том, что Роналду предложил свои услуги «Атлетико» Мадрид. Однако сам клуб в подписании 37-летнего португальца не заинтересован.

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Источник CBS Sports
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Комментарии 1
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nick07
та навіть зарплату в 18 млн небагато клубів потяне.
Зрозуміло що Рон хоче грати  в ЛЧ, але ж контракт є і потрібно виконувати
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