Роналду готов урезать зарплату на 30% ради ухода из Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду не отказался от своих намерений покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.

В новом клубе Роналду готов пойти на сокращение зарплаты на 30%. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» он зарабатывает 26 миллионов фунтов в год.

Ранее сообщалось о том, что Роналду предложил свои услуги «Атлетико» Мадрид. Однако сам клуб в подписании 37-летнего португальца не заинтересован.