Англия22 июля 2022, 12:52 |
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Роналду готов урезать зарплату на 30% ради ухода из Манчестер Юнайтед
Португалец твердо намерен покинуть клуб
22 июля 2022, 12:52 |
891
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Криштиану Роналду не отказался от своих намерений покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.
В новом клубе Роналду готов пойти на сокращение зарплаты на 30%. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» он зарабатывает 26 миллионов фунтов в год.
Ранее сообщалось о том, что Роналду предложил свои услуги «Атлетико» Мадрид. Однако сам клуб в подписании 37-летнего португальца не заинтересован.
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Зрозуміло що Рон хоче грати в ЛЧ, але ж контракт є і потрібно виконувати