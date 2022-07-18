Испания18 июля 2022, 19:03 |
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Роналду просится в Атлетико Мадрид
Убедить Диего Симеоне уже удалось
18 июля 2022, 19:03 |
934
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Криштиану Роналду продолжает поиски нового клуба несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать игрока.
Сам Роналду готов вернуться в испанскую Ла Лигу. У него состоялся разговор с главным тренером «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне. 37-летний португалец убедил наставника «Матрасников» подписать его.
Ранее от услуг Роналду отказались «Челси» и «Бавария». Роналду уже выступал в Ла Лиге в 2009 – 2018 годах в составе «Реала».
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Комментарии 2
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Будет хорошее усиление на 5-6 сезонов.
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