Роналду просится в Атлетико Мадрид

Криштиану Роналду продолжает поиски нового клуба несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать игрока.

Сам Роналду готов вернуться в испанскую Ла Лигу. У него состоялся разговор с главным тренером «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне. 37-летний португалец убедил наставника «Матрасников» подписать его.

Ранее от услуг Роналду отказались «Челси» и «Бавария». Роналду уже выступал в Ла Лиге в 2009 – 2018 годах в составе «Реала».