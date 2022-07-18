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  4. Роналду просится в Атлетико Мадрид
Испания
18 июля 2022, 19:03 |
934
2

Роналду просится в Атлетико Мадрид

Убедить Диего Симеоне уже удалось

18 июля 2022, 19:03 |
934
2
Роналду просится в Атлетико Мадрид
ФК Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду продолжает поиски нового клуба несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать игрока.

Сам Роналду готов вернуться в испанскую Ла Лигу. У него состоялся разговор с главным тренером «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне. 37-летний португалец убедил наставника «Матрасников» подписать его.

Ранее от услуг Роналду отказались «Челси» и «Бавария». Роналду уже выступал в Ла Лиге в 2009 – 2018 годах в составе «Реала».

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Криштиану Роналду Диего Симеоне Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед
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Комментарии 2
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Jaime_Lannister
Смішно.
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OKs100
Будет хорошее усиление на 5-6 сезонов.
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