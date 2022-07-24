Леонардо БОНУЧЧИ: «Де Лигту нужно проявлять уважение к Ювентусу»
Защитник «Ювентуса» - о переходе нидерландца в «Баварию»
Лидер «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал трансфер Маттейса Де Лигта в «Баварию»:
«Уход де Лигта не удивил меня, потому что некоторые его комментарии очевидно демонстрировали, что он не хочет оставаться в «Ювентусе».
Но я считаю, что, в конце концов, нужно проявлять уважение. Команда, в которой он был в течение 3 лет, помогла ему вырасти, клуб инвестировал в него.
Я желаю ему всего лучшего, но некоторые его комментарии, данные во время международной паузы, не были приятными. Мы говорили об этом после отпуска, и он все понял.
«Бавария» - отличный клуб, но просто пребывание в топ-клубе не означает, что ты будешь побеждать».
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