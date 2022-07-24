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  4. Леонардо БОНУЧЧИ: «Де Лигту нужно проявлять уважение к Ювентусу»
Италия
24 июля 2022, 11:51 |
118
0

Леонардо БОНУЧЧИ: «Де Лигту нужно проявлять уважение к Ювентусу»

Защитник «Ювентуса» - о переходе нидерландца в «Баварию»

24 июля 2022, 11:51 |
118
0
Леонардо БОНУЧЧИ: «Де Лигту нужно проявлять уважение к Ювентусу»
ФК Ювентус. Леонардо Бонуччи

Лидер «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал трансфер Маттейса Де Лигта в «Баварию»:

«Уход де Лигта не удивил меня, потому что некоторые его комментарии очевидно демонстрировали, что он не хочет оставаться в «Ювентусе».

Но я считаю, что, в конце концов, нужно проявлять уважение. Команда, в которой он был в течение 3 лет, помогла ему вырасти, клуб инвестировал в него.

Я желаю ему всего лучшего, но некоторые его комментарии, данные во время международной паузы, не были приятными. Мы говорили об этом после отпуска, и он все понял.

«Бавария» - отличный клуб, но просто пребывание в топ-клубе не означает, что ты будешь побеждать».

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Маттейс де Лигт Леонардо Бонуччи Ювентус Бавария
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Источник Football-Italia
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