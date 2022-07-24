Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мы играли на равных со всеми грандами»

Вчера, 23 июля Мирча Луческу отметил вторую годовщину пребывания на посту главного тренера «Динамо» Киев. Румынский тренер обратился ко своим подопечным в связи с этой датой:

«Вы решали задачу. Это было ваше большое желание. К сожалению, не хватало опыта, и это было видно из результатов. Мы играли на равных со всеми грандами, которые были в нашей группе (в ЛЧ – прим.), и не только.

Сейчас этот опыт вы накопили. Вы молодая команда. Если стараться, то сможете добиться хороших результатов. Все это возможно только благодаря вашему единению, только общим целям. Индивидуально это очень сложно, но команда, в которую вы объединились – это самый важный момент в развитии.

Индивидуальный высокий уровень футболиста позволяет выиграть одну игру, а добиваться больших результатов и выигрывать титулы может только единая команда».