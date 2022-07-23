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  4. ВИДЕО. Два года с Луческу. Динамо вспомнило лучшие моменты
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 19:49 |
168
0

ВИДЕО. Два года с Луческу. Динамо вспомнило лучшие моменты

Тренер добился существенных результатов

23 июля 2022, 19:49 |
168
0
ВИДЕО. Два года с Луческу. Динамо вспомнило лучшие моменты
ФК Динамо Киев

«Динамо» напомнило своим болельщикам, что наставник Мирча Луческу работает с киевлянами два года. Клуб вспомнил лучшие моменты наставника.

За два календарных года «Динамо» провело 70 официальных матчей под руководством Луческу:

44 матча в чемпионате Украины (34 победы, 8 ничьих, 2 поражения);

4 матча в Кубке Украины (2 победы в основное время, 1 в экстратайме, 1 в серии пенальти);

2 матча в Суперкубке Украины (1 победа, 1 поражение);

16 матчей в Лиге чемпионов включая квалификацию (4 победы, 3 ничьих, 9 поражений);

4 матча в Лиге Европы (1 победа, 1 ничья, 2 поражения).

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Источник Sport.ua
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