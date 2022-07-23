ВИДЕО. Два года с Луческу. Динамо вспомнило лучшие моменты
Тренер добился существенных результатов
«Динамо» напомнило своим болельщикам, что наставник Мирча Луческу работает с киевлянами два года. Клуб вспомнил лучшие моменты наставника.
За два календарных года «Динамо» провело 70 официальных матчей под руководством Луческу:
44 матча в чемпионате Украины (34 победы, 8 ничьих, 2 поражения);
4 матча в Кубке Украины (2 победы в основное время, 1 в экстратайме, 1 в серии пенальти);
2 матча в Суперкубке Украины (1 победа, 1 поражение);
16 матчей в Лиге чемпионов включая квалификацию (4 победы, 3 ничьих, 9 поражений);
4 матча в Лиге Европы (1 победа, 1 ничья, 2 поражения).
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