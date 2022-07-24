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  4. Президент Наполи: «Кулибали? У Барселоны не было денег, она в долгах»
Италия
24 июля 2022, 10:41 |
454
0

Президент Наполи: «Кулибали? У Барселоны не было денег, она в долгах»

Аурелио Де Лаурентинс – о трансфере Калиду Кулибали

24 июля 2022, 10:41 |
454
0
Президент Наполи: «Кулибали? У Барселоны не было денег, она в долгах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, как Калиду Кулибали перешел в «Челси»:

«Я отпустил его, потому что он попросил. К нам обратилась «Барселона», но у нее не было денег, она в долгах.

Потом появился «Челси», и мы просто не могли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всеми силами пытался его сохранить и предлагал 6 млн евро в год «чистыми».

Но если футболист хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остается подумать о том, что он дал твоей команде, и не чинить ему препятствий».

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Аурелио Де Лаурентис Наполи Калиду Кулибали Барселона Челси
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Источник Football-Italia
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