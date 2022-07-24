Президент Наполи: «Кулибали? У Барселоны не было денег, она в долгах»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, как Калиду Кулибали перешел в «Челси»:

«Я отпустил его, потому что он попросил. К нам обратилась «Барселона», но у нее не было денег, она в долгах.

Потом появился «Челси», и мы просто не могли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всеми силами пытался его сохранить и предлагал 6 млн евро в год «чистыми».

Но если футболист хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остается подумать о том, что он дал твоей команде, и не чинить ему препятствий».