Президент Наполи: «Кулибали? У Барселоны не было денег, она в долгах»
Аурелио Де Лаурентинс – о трансфере Калиду Кулибали
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, как Калиду Кулибали перешел в «Челси»:
«Я отпустил его, потому что он попросил. К нам обратилась «Барселона», но у нее не было денег, она в долгах.
Потом появился «Челси», и мы просто не могли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всеми силами пытался его сохранить и предлагал 6 млн евро в год «чистыми».
Но если футболист хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остается подумать о том, что он дал твоей команде, и не чинить ему препятствий».
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