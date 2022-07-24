Микель АРТЕТА: «Зинченко понимает все, что я хочу»
Наставник «Арсенала» - о дебюте украинского защитника
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал дебют Александра Зинченко за команду в матче против «Челси» (4:0):
«Я очень счастлив. Это позиция, которую мы хотели усилить, а также игрок, которого я очень хорошо знаю. Я знаю, что он может дать команде. У Зинченко есть качество и универсальность, которых нам не хватало.
Его основная позиция – левый защитник. Однако схема, которую мы используем, позволяет охватывать больше пространства в поле. Это самое главное умение Алекса.
Он очень хотел сыграть, я это знал. Это 45 минут, но вы сразу увидели, что ему было удобно. Он понимает все, что хочу, понимает процессы. Считаю, что он выдал хорошую игру».
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