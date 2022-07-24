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  4. Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Уровень мастерства Левандовски поражает»
Испания
24 июля 2022, 09:40 |
434
0

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Уровень мастерства Левандовски поражает»

Форвард «Барселоны» - о новом партнере по команде

24 июля 2022, 09:40 |
434
0
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Уровень мастерства Левандовски поражает»
ФК Барселона. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг после победы над «Реалом» поделился ожиданиями от нового сезона:

«Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем прежде. Я уверен, мы оба постараемся превзойти те показатели. «Барселона» сможет бороться за трофеи, учитывая всех ее прекрасных нападающих.

Уровень мастерства Левандовски поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры с ним».

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Источник Marca
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