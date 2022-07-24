Снова в финале. Украинский теннисист продолжает победную серию в Словении

Украинец Александр Овчаренко вышел в финал грунтового 25-тысячника в Радомлье (Словения).

В полуфинале фьючерса Александр обыграл Себастьяна Доминко (Словения) в двух сетах со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 33 минуты. Это уже вторая победа подряд над Себастьяном для Александра. На прошлой неделе в Литии украинец также обыграл своего соперника в двух сетах.

В финале Овчаренко сыграет с Матиасом Зукасем, который в полуфинальном матче обыграл Богдана Боброва (россия). Это будет их вторая личная встреча. Первая игра была сыграна в Новомосковске (Украина) в 2021 году. Тогда украинец разгромно уступил в двух партиях.

Стоит отметить, что Матиас играл парный разряд вместе с Александром. Но, к сожалению, в полуфинальном матче аргентинско-украинская пара проиграла своим оппонентам.

Финал пройдет 24 июля не ранее 11:30 по Киеву.