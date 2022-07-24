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ITF
24 июля 2022, 05:15 | Обновлено 24 июля 2022, 05:28
188
0

Снова в финале. Украинский теннисист продолжает победную серию в Словении

Александр Овчаренко вышел в свой 2-й финал за 2 недели

24 июля 2022, 05:15 | Обновлено 24 июля 2022, 05:28
188
0
Снова в финале. Украинский теннисист продолжает победную серию в Словении
Instagram. Александр Овчаренко

Украинец Александр Овчаренко вышел в финал грунтового 25-тысячника в Радомлье (Словения). 

В полуфинале фьючерса Александр обыграл Себастьяна Доминко (Словения) в двух сетах со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 33 минуты. Это уже вторая победа подряд над Себастьяном для Александра. На прошлой неделе в Литии украинец также обыграл своего соперника в двух сетах.

В финале Овчаренко сыграет с Матиасом Зукасем, который в полуфинальном матче обыграл Богдана Боброва (россия). Это будет их вторая личная встреча. Первая игра была сыграна в Новомосковске (Украина) в 2021 году. Тогда украинец разгромно уступил в двух партиях. 

Стоит отметить, что Матиас играл парный разряд вместе с Александром. Но, к сожалению, в полуфинальном матче аргентинско-украинская пара проиграла своим оппонентам.

Финал пройдет 24 июля не ранее 11:30 по Киеву.

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Александр Овчаренко Матиас Зукас ITF Радомлье Себастьян Доминко
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Источник Sport.ua
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