Стаховский прокомментировал свое участие в благотворительном матче

Известные теннисисты Сергей Стаховский, Агнешка Радванська, Ига Свентек и Мартин Павельски сыграли благотворительный парный матч в поддержку детей Украины.

Судьей благотворительного поединка была Элина Свитолина, которая приостановила свою карьеру из-за беременности.

«Хочу поблагодарить весь польский народ за невероятные усилия, чтобы всячески помочь Украине! Спасибо всем, что пришли сегодня! Особая благодарность Элине Светолиной и Агнешке Радванской за приглашение. Это был невероятный день, на короткое время я смог забыть о бесконечной борьбе, которую каждую минуту терпят украинцы… Спасибо, Польша», - написал Стаховский.