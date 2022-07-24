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24 июля 2022, 02:01 |
12
0

Стаховский прокомментировал свое участие в благотворительном матче

Украинский теннисист принял участие в благотворительном поединке

24 июля 2022, 02:01 |
12
0
Стаховский прокомментировал свое участие в благотворительном матче
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Известные теннисисты Сергей Стаховский, Агнешка Радванська, Ига Свентек и Мартин Павельски сыграли благотворительный парный матч в поддержку детей Украины.

Судьей благотворительного поединка была Элина Свитолина, которая приостановила свою карьеру из-за беременности.

«Хочу поблагодарить весь польский народ за невероятные усилия, чтобы всячески помочь Украине! Спасибо всем, что пришли сегодня! Особая благодарность Элине Светолиной и Агнешке Радванской за приглашение. Это был невероятный день, на короткое время я смог забыть о бесконечной борьбе, которую каждую минуту терпят украинцы… Спасибо, Польша», - написал Стаховский.

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Сергей Стаховский благотворительные матчи Элина Свитолина Агнешка Радваньска Ига Свёнтек United24 Мартин Павельски
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