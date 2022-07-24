Ответный матч АИКа и Ворсклы рассудят сербы

В среду, 27 июля, полтавская «Ворскла» проведет ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций со шведским АИКом. В первой встрече полтавчане одержали победу со счетом 3:2.

Поединок в Сольне обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милошем Милоновичем.

На линиях будут работать Милан Сутулович и Чедомир Андреич.