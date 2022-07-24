Лига конференций24 июля 2022, 01:13 | Обновлено 24 июля 2022, 01:39
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Ответный матч АИКа и Ворсклы рассудят сербы
Главным арбитром станет Милош Милонович
24 июля 2022, 01:13 | Обновлено 24 июля 2022, 01:39
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В среду, 27 июля, полтавская «Ворскла» проведет ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций со шведским АИКом. В первой встрече полтавчане одержали победу со счетом 3:2.
Поединок в Сольне обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милошем Милоновичем.
На линиях будут работать Милан Сутулович и Чедомир Андреич.
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