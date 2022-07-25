Во вторник, 27 июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором шведский «Мальме» на домашнем стадионе «Сведбанк» примет литовский «Жальгирис». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой литовского клуба со счетом 1:0.

Мальме

Команда из одноименного города по итогам прошлого сезона 22-й раз выиграла национальный чемпионат, получив путевку в первый раунд квалификации Лиги чемпионов. Также «Мальме» не было равных и в Кубке Швеции. Однако в еврокубковых баталиях дела обстоят не так радужно.

Главным успехом «небесно-голубых» на международной арене является финал Кубка европейских чемпионов, но произошло это в далеком сезоне 1978/79. В последнее время вершина для «Мальме» – групповой раунд Лиги чемпионов. Нынешнюю кампанию шведский клуб начал с нелегкой победы над исландским «Викингуром» из Рейкьявика (3:2, 3:3).

Жальгирис

Девятикратный чемпион Литвы в своей истории ни разу не проходил барьер квалификации Лиги чемпионов. «Жальгирис» стабильно является одним из самых сильных клубов своей страны, а в советскую эпоху и вовсе литовский футбол напрямую ассоциировался с «зелено-белыми».

Клубу из Вильнюса принадлежит рекорд по завоеванным Кубкам (13 трофеев) и Суперкубкам Литвы (7 трофеев). В первом раунде квалификации команда Владимира Чебурина убрала со своего пути клуб «Балканы» из Косово (1:1, 1:0), подтвердив статус фаворита пары. А вот домашнюю победу над «Мальме» (1:0) можно считать сенсационной, однако она позволяет «Жальгирису» всерьез претендовать на выход в следующий раунд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Мальме» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.20 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Мальме»: Далин – Нильсен, Мойсандер, Ульссон, Беймо, Ракип, Ларссон, Пенья, Бергет, Телин, Бирманчевич.

«Жальгирис»: Гертмонас – Мамич, Лобажевич, Павелич, Миколюнас, Урега, Буфф, Горобцов, Кьереме, Миличкович, Ренан.

27 ноября, вторник