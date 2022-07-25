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Лига чемпионов
25 июля 2022, 03:20 | Обновлено 25 июля 2022, 06:47
187
0

Цюрих – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Чемпиона Азербайджана устроит даже ничья

25 июля 2022, 03:20 | Обновлено 25 июля 2022, 06:47
187
0
Цюрих – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Карабах

В среду, 27 июля, на стадионе «Летцигрунд» состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Цюрих» примет азербайджанский «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой чемпиона Азербайджана со счетом 3:2.

Цюрих

 

Клуб из одноименного города является одним из самых титулованных клубов Швейцарии. Команда Франко Фоды по итогам прошлого сезона 13-й раз выиграла чемпионский титул, опередив «Базель», который завоевал серебряные медали, на 14 очков.

Дважды в истории «Цюрих» играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов, однако было это более 40 лет назад. Сейчас же для этого клуба будет большим достижением  даже выход в групповой раунд Лиги чемпионов, поскольку в первом матче с «Карабахом» не удалось сыграть даже вничью.

Карабах

 

Девятикратный чемпион Азербайджана по итогам прошлого сезона оформил золотой дубль, выиграв помимо чемпионата еще и национальный Кубок. Причем завоевать титул, позволивший выйти в квалификацию Лиги чемпионов, команде Гурбана Гурбанова удалось с 19-очковым преимуществом над ближайшим преследователем.

«Карабах» – первый в истории азербайджанский клуб, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов, что удалось сделать в сезоне 2017/18. В этой кампании «Скакуны» стартовали с первого отборочного раунда, в котором прошли польский «Лех» (0:1, 5:1). В предстоящем ответном поединке азербайджанцев устроит даже ничья.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Карабах» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 3.52 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Цюрих»: Брехер – Камбери, Алити, Криезиу, Боранияшевич, Сельнес, Зайлер, Маркезано, Герреро, Ньото, Тосин.

«Карабах»: Магомедалиев – Вешович, Медина, Медведев, Джафаркулиев, Озобич, Ричард, Янкович, Кади, Зубир, Ваджи.

27 июля, среда

«Цюрих» – «Карабах» (Первый матч – 2:3)
Цюрих. Стадион «Летцигрунд». 20:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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