В среду, 27 июля, на стадионе «Летцигрунд» состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Цюрих» примет азербайджанский «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой чемпиона Азербайджана со счетом 3:2.

Цюрих

Клуб из одноименного города является одним из самых титулованных клубов Швейцарии. Команда Франко Фоды по итогам прошлого сезона 13-й раз выиграла чемпионский титул, опередив «Базель», который завоевал серебряные медали, на 14 очков.

Дважды в истории «Цюрих» играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов, однако было это более 40 лет назад. Сейчас же для этого клуба будет большим достижением даже выход в групповой раунд Лиги чемпионов, поскольку в первом матче с «Карабахом» не удалось сыграть даже вничью.

Карабах

Девятикратный чемпион Азербайджана по итогам прошлого сезона оформил золотой дубль, выиграв помимо чемпионата еще и национальный Кубок. Причем завоевать титул, позволивший выйти в квалификацию Лиги чемпионов, команде Гурбана Гурбанова удалось с 19-очковым преимуществом над ближайшим преследователем.

«Карабах» – первый в истории азербайджанский клуб, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов, что удалось сделать в сезоне 2017/18. В этой кампании «Скакуны» стартовали с первого отборочного раунда, в котором прошли польский «Лех» (0:1, 5:1). В предстоящем ответном поединке азербайджанцев устроит даже ничья.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Карабах» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 3.52 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Цюрих»: Брехер – Камбери, Алити, Криезиу, Боранияшевич, Сельнес, Зайлер, Маркезано, Герреро, Ньото, Тосин.

«Карабах»: Магомедалиев – Вешович, Медина, Медведев, Джафаркулиев, Озобич, Ричард, Янкович, Кади, Зубир, Ваджи.

27 июля, среда