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Лига чемпионов
25 июля 2022, 00:41 | Обновлено 25 июля 2022, 01:19
127
0

Шериф – Марибор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Оба клуба уже выигрывали ответный поединок после нулевой ничьей

25 июля 2022, 00:41 | Обновлено 25 июля 2022, 01:19
127
0
Шериф – Марибор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Марибор

Во вторник, 26 июля, в молдовском Кишиневе на стадионе «Зимбру» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Шериф» примет словенский «Марибор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Шериф

 

Чемпион Молдовы в прошлом сезоне добился исторического успеха, впервые в истории сыграв в групповом раунде Лиги чемпионов, где, в частности, обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Этого успеха клубу помог добиться украинский специалист Юрий Вернидуб, который после начала полномасштабного вторжения россии покинул пост главного тренера, чтобы защищать свою родину.

Также «Шериф» сумел тогда выйти в евровесну и едва не прошел португальскую «Брагу» в 1/16 финала Лиги Европы. Нынешний еврокубковый вояж клуб из Тирасполя начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором оставил за бортом турнира боснийский «Зриньски» (0:0, 1:0).

Марибор

 

«Фиалки» по итогам прошлого сезона 16-й раз в истории стали чемпионами Словении, опередив «Копер», завоевавший серебряные медали, на три очка. Этот успех позволил «Марибор» сыграть в квалификации Лиги чемпионов после двухлетнего перерыва.

Команда Радована Карановича начинала эту квалификацию с двухматчевого противостояния с белорусским «Шахтером» из Солигорска, и те встречи были действительно крайне тяжелыми. Первая закончилась со счетом 0-0, а во второй словенцам удалось вырвать победу со счетом 2:0.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Шериф» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.66 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Шериф»: Абалора – Гуедеш, Кики, Раделич, Кпозо, Киабу, Бадоло, Люшкя, Янсане, Уаттара, Аканби.

«Марибор»: Бергсен – Милец, Митрович, Уотсон, Сикошек, Репас, Макумбу, Жугель, Божич, Брнич, Батурина.

26 июля, вторник

«Шериф» – «Марибор» (Первый матч: 0-0)
Кишинев. Стадион «Зимбру». 20:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец Sport.ua
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