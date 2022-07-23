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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Все были в шоке от гола Челядина в ворота АИКа»
Лига конференций
23 июля 2022, 16:48 |
618
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Все были в шоке от гола Челядина в ворота АИКа»

Вратарь прокомментировал успешный старт в Лиге конференций

23 июля 2022, 16:48 |
618
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Все были в шоке от гола Челядина в ворота АИКа»
ФК Ворскла

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык оценил победу 3:2 над АИКом в матче квалификации Лиги конференций, а также шедевральный победный гол Артема Челядина.

— Дмитрий, не удивил ли тебя и вашу команду результат матча в Швеции, где вы вместе с соперником забили на двоих пять голов, а победа досталась «Ворскле» со счетом 3:2?

— Конечно, трудно было спрогнозировать, как будет складываться наш первый матч с АИКом, ведь мы очень давно не проводили официальные встречи, поэтому до конца не понимали, на каком уровне готовности находимся и в каком состоянии подходили к этому матчу. Но перед нами стояла задача максимально эффективно подготовиться к старту в еврокубках. Мы много работали, и вот в итоге мы были награждены за свой труд таким результатом, который оказался победным для нашей команды.

— АИК дважды нанес результативные удары в ваши ворота. Были ли шансы спасти команду в этих моментах?

— Это были такие игровые моменты. Я думаю, что мы потеряли игровую дисциплину и пропустили. На мой взгляд, это также можно объяснить тем, что мы давно не играли на таком уровне, немного недосмотрели за соперниками, неправильно расположились и пропустили.

– Третий победный гол – шедевр от Челядина?

— Думаю, все были в шоке от его такого «выстрела». Отлично, что в такой ответственный момент он взял инициативу на себя и забил такой красивый гол.

— В ответном матче со шведами вы будете фаворитами?

- Хотя счет первой игры в нашу пользу, все же мы не забываем, что и вторую игру играем на поле соперника. Не могу сказать, кто фаворит. Поэтому ответный матч будет даже тяжелее, потому что сопернику нечего терять. Наша главная задача по итогам двух матчей пройти дальше.

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Дмитрий Ризнык АИК - Ворскла Ворскла Полтава Лига конференций Артем Челядин
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Источник Sportarena
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