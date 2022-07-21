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  4. ВИДЕО. Как Челядин разрядил HIMARS! Невероятный гол принес победу Ворскле
Лига конференций
21 июля 2022, 23:00 | Обновлено 21 июля 2022, 23:09
1734
0

ВИДЕО. Как Челядин разрядил HIMARS! Невероятный гол принес победу Ворскле

В первом матче Q2 Лиги конференций «Ворскла» победила АИК со счетом 3:2

21 июля 2022, 23:00 | Обновлено 21 июля 2022, 23:09
1734
0
ВИДЕО. Как Челядин разрядил HIMARS! Невероятный гол принес победу Ворскле
Еспресо

В четверг, 21 июля, прошел первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

В первом тайме команды дважды обменялись забитыми голами. А во второй половине игры Артем Челядин забил невероятный победный гол с 30 метров в девятку (3:2)!

ВИДЕО. Как Челядин разрядил HIMARS! Невероятный гол принес победу Ворскле

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Источник Sport.ua
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