В четверг, 21 июля, прошел первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

В первом тайме команды дважды обменялись забитыми голами. А во второй половине игры Артем Челядин забил невероятный победный гол с 30 метров в девятку (3:2)!

ВИДЕО. Как Челядин разрядил HIMARS! Невероятный гол принес победу Ворскле