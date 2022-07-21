Лига конференций21 июля 2022, 23:00 | Обновлено 21 июля 2022, 23:09
1734
0
ВИДЕО. Как Челядин разрядил HIMARS! Невероятный гол принес победу Ворскле
В первом матче Q2 Лиги конференций «Ворскла» победила АИК со счетом 3:2
21 июля 2022, 23:00 | Обновлено 21 июля 2022, 23:09
1734
0
В четверг, 21 июля, прошел первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).
В первом тайме команды дважды обменялись забитыми голами. А во второй половине игры Артем Челядин забил невероятный победный гол с 30 метров в девятку (3:2)!
ВИДЕО. Как Челядин разрядил HIMARS! Невероятный гол принес победу Ворскле
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июля 2022, 17:48 1
УПЛ надеется реализовать медиа права на чемпионат
Футбол | 21 июля 2022, 11:44 2
Безвыигрышная серия киевлян в еврокубках достигла 9 матчей
Футбол | 20.07.2022, 23:23
Футбол | 21.07.2022, 09:40
Футбол | 21.07.2022, 21:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.07.2022, 11:00 6
20.07.2022, 11:21 8
20.07.2022, 00:45 10
20.07.2022, 16:14 18
21.07.2022, 03:31
20.07.2022, 15:50 1
20.07.2022, 18:35
21.07.2022, 07:59 24