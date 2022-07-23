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  4. Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 15:17 |
807
3

Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине

Румынский наставник считает, что украинский футбол нужен, прежде всего, украинским же болельщикам

23 июля 2022, 15:17 |
807
3
Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему поединки предстоящего сезона в УПЛ должны быть проведены на территории Украины.

«Чемпионаты нужно проводить там, где этот чемпионат базируется, а не в эмиграции. Именно поэтому чемпионат нужно играть в Украине, и это самое главное. Нельзя играть чемпионат за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не смогут туда приехать», - сказал Луческу.

Отметим, что старт нового сезона в УПЛ запланирован на 23 августа. При этом, поединки из-за российско-украинской войны будут проводиться без зрителей на трибунах.

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Мирча Луческу Динамо Киев УПЛ чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport Total FM
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Комментарии 3
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Андрей Сиденко
Яка різниця для вболівальників звідки дивитися трансляцію з України чи Польщі? З точки зору безпеки доцільніше проводити за кордоном
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+2
Remark
То есть, Луческу думает, если матчи ДК будут проводится скажем так в городе Киеве, то болельщиков пустят на стадион!? Серьезно?
Хорошо, допустим, что ДК будет играть игры во Львове или Ужгороде... И что? Многие болельщики поедут туда посмотреть на игру Динамо в ЧУ? И опять же, неужели в Ужгороде или во Львове будут собирать массово людей на стадионах?
Ответить
0
veter
И сразу прилетели ракеты рашистов в порт Одессы.
Ответить
0
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