Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему поединки предстоящего сезона в УПЛ должны быть проведены на территории Украины.

«Чемпионаты нужно проводить там, где этот чемпионат базируется, а не в эмиграции. Именно поэтому чемпионат нужно играть в Украине, и это самое главное. Нельзя играть чемпионат за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не смогут туда приехать», - сказал Луческу.

Отметим, что старт нового сезона в УПЛ запланирован на 23 августа. При этом, поединки из-за российско-украинской войны будут проводиться без зрителей на трибунах.