Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине
Румынский наставник считает, что украинский футбол нужен, прежде всего, украинским же болельщикам
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему поединки предстоящего сезона в УПЛ должны быть проведены на территории Украины.
«Чемпионаты нужно проводить там, где этот чемпионат базируется, а не в эмиграции. Именно поэтому чемпионат нужно играть в Украине, и это самое главное. Нельзя играть чемпионат за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не смогут туда приехать», - сказал Луческу.
Отметим, что старт нового сезона в УПЛ запланирован на 23 августа. При этом, поединки из-за российско-украинской войны будут проводиться без зрителей на трибунах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
Вскоре в Польше состоится благотворительный теннисный матч
Хорошо, допустим, что ДК будет играть игры во Львове или Ужгороде... И что? Многие болельщики поедут туда посмотреть на игру Динамо в ЧУ? И опять же, неужели в Ужгороде или во Львове будут собирать массово людей на стадионах?