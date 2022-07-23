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  4. «Неудачники и агрессоры» - Луческу ответил недоброжелателям
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 15:07 |
1544
1

«Неудачники и агрессоры» - Луческу ответил недоброжелателям

Румынский наставник не собирается бросать «Динамо» в сложной ситуации

23 июля 2022, 15:07 |
1544
1
«Неудачники и агрессоры» - Луческу ответил недоброжелателям
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в очередной раз опроверг различные сплетни о его якобы желании в ближайшем будущем покинуть киевский клуб.

«Я стараюсь выполнять свой мужской долг, не оставлять команду в трудной ситуации. Я не обращаю внимание на гадкие сплетни из Украины о том, что я уйду и оставлю команду в сложном положении. Есть много людей, которые говорят так только для того, чтобы получить какую-то выгоду, но знаю, что таких много и в Румынии. Все они неудачники и агрессоры, и они говорят несусветную чушь только для того, чтобы их заметили. Таков наш мир, как здесь, как в Румынии, как и везде. Вы знаете, каково это, кому можно, а кому нельзя, комментировать, ругаться или давать советы», - отметил Луческу.

Напомним, «Динамо» на текущей неделе стартовало в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом поединке второго раунда квалификации киевляне на номинально домашнем газоне сыграли вничью с «Фенербахче» (0:0).

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Источник Sport Total FM
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Андрей Сиденко
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