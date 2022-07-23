«Неудачники и агрессоры» - Луческу ответил недоброжелателям

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в очередной раз опроверг различные сплетни о его якобы желании в ближайшем будущем покинуть киевский клуб.

«Я стараюсь выполнять свой мужской долг, не оставлять команду в трудной ситуации. Я не обращаю внимание на гадкие сплетни из Украины о том, что я уйду и оставлю команду в сложном положении. Есть много людей, которые говорят так только для того, чтобы получить какую-то выгоду, но знаю, что таких много и в Румынии. Все они неудачники и агрессоры, и они говорят несусветную чушь только для того, чтобы их заметили. Таков наш мир, как здесь, как в Румынии, как и везде. Вы знаете, каково это, кому можно, а кому нельзя, комментировать, ругаться или давать советы», - отметил Луческу.

Напомним, «Динамо» на текущей неделе стартовало в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом поединке второго раунда квалификации киевляне на номинально домашнем газоне сыграли вничью с «Фенербахче» (0:0).