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  4. Денис АНТЮХ: «Главное, что не проиграли»
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 13:50 |
284
0

Денис АНТЮХ: «Главное, что не проиграли»

Вингер «Динамо» – о разборе матча с «Фенербахче»

23 июля 2022, 13:50 |
284
0
Денис АНТЮХ: «Главное, что не проиграли»
ФК Динамо Киев. Денис Антюх

24-летний футболист киевского «Динамо» Денис Антюх рассказал, как тренерский штаб с командой разбирали первый матч с «Фенербахче» (0:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Денис, какое настроение в команде после первого матча с «Фенербахче»?
– Настроение хорошее. Вчера отдохнули, а сегодня уже начали подготовку к ответному матчу. Команда чувствует себя хорошо, готовимся с хорошим настроем.

– Сегодня было длительное теоретическое занятие, которое длилось чуть более полутора часов. Что разбирали на теории?
– Мы разбирали свою игру, проанализировали ее полностью. Тренер нам рассказал, какие мы допускали ошибки, что нужно изменить в нашей игре, что мы делали хорошо, а что – нет.

– Мистер больше доволен игрой и результатом или нет?
– Главное, что не проиграли. Все в наших руках и ногах. Впереди ответный матч. Нужно ехать, забивать, выигрывать и проходить дальше.

– В общем много было ошибок?
– Конечно, это же футбол, каждый игрок допускает какие-то ошибки. Но ошибаются все, это нормально.

– Какие слова перед подобными матчами подбирает главный тренер, чтобы мотивировать команду?
– Не буду раскрывать секреты, пусть это останется в нашей раздевалке.

Ответный матч между «Динамо» и «Фенербахче» пройдет 27 июля в Стамбуле. Начало – в 20:00.

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Источник ФК Динамо Киев
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