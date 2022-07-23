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  4. Владислав ВАЩУК: «Ворскле надо двигаться дальше»
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 13:31 | Обновлено 23 июля 2022, 13:36
255
1

Владислав ВАЩУК: «Ворскле надо двигаться дальше»

Специалист – о победе полтавчан над АИКом

23 июля 2022, 13:31 | Обновлено 23 июля 2022, 13:36
255
1
Владислав ВАЩУК: «Ворскле надо двигаться дальше»
ФК АИК

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал победу полтавской «Ворсклы» над шведским АИКом (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

«Что думаю по поводу первой победы Ворсклы с новым тренером Виктором Скрипником? Да, это первая победа. И полтавчанам надо двигаться дальше. Это замечательный задел! Тем более сейчас в еврокубках отменили правило выездного гола. Ну, а победа есть победа», - сказал Ващук.

Ответный поединок состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву.

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Владислав Ващук Ворскла Полтава АИК Ворскла - АИК АИК - Ворскла Лига конференций
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Источник Sportarena
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Такое чувство, что в медийном пространстве Ващук пришел на замену Леоненко. Один клоун сменил другого.
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