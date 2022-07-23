Владислав ВАЩУК: «Ворскле надо двигаться дальше»
Специалист – о победе полтавчан над АИКом
Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал победу полтавской «Ворсклы» над шведским АИКом (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
«Что думаю по поводу первой победы Ворсклы с новым тренером Виктором Скрипником? Да, это первая победа. И полтавчанам надо двигаться дальше. Это замечательный задел! Тем более сейчас в еврокубках отменили правило выездного гола. Ну, а победа есть победа», - сказал Ващук.
Ответный поединок состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву.
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