Владислав ВАЩУК: «Ворскле надо двигаться дальше»

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал победу полтавской «Ворсклы» над шведским АИКом (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

«Что думаю по поводу первой победы Ворсклы с новым тренером Виктором Скрипником? Да, это первая победа. И полтавчанам надо двигаться дальше. Это замечательный задел! Тем более сейчас в еврокубках отменили правило выездного гола. Ну, а победа есть победа», - сказал Ващук.

Ответный поединок состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву.