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  4. Стало известно, когда Зинченко может дебютировать за Арсенал
Англия
23 июля 2022, 11:05 |
310
0

Стало известно, когда Зинченко может дебютировать за Арсенал

По словам Микеля Артеты, дебют возможен уже в ближайшем матче

23 июля 2022, 11:05 |
310
0
Стало известно, когда Зинченко может дебютировать за Арсенал
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что украинец Александр Зинченко может дебютировать за «канониров» в товарищеском матче с «Челси».

«Он собирается тренироваться, ему разрешили. Если чувствует себя хорошо, возможно, у него будет несколько минут против «Челси». Мы примем это решение, но уверяю вас, что Александр будет настаивать на том, чтобы сыграть несколько минут», - сказал Артета.

Матч «Арсенал» – «Челси» состоится в ночь на 24 июля. Начало – в 03:00 по Киеву.

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Источник Football London
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