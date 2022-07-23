Стало известно, когда Зинченко может дебютировать за Арсенал

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что украинец Александр Зинченко может дебютировать за «канониров» в товарищеском матче с «Челси».

«Он собирается тренироваться, ему разрешили. Если чувствует себя хорошо, возможно, у него будет несколько минут против «Челси». Мы примем это решение, но уверяю вас, что Александр будет настаивать на том, чтобы сыграть несколько минут», - сказал Артета.

Матч «Арсенал» – «Челси» состоится в ночь на 24 июля. Начало – в 03:00 по Киеву.