Стало известно, когда Зинченко может дебютировать за Арсенал
По словам Микеля Артеты, дебют возможен уже в ближайшем матче
Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что украинец Александр Зинченко может дебютировать за «канониров» в товарищеском матче с «Челси».
«Он собирается тренироваться, ему разрешили. Если чувствует себя хорошо, возможно, у него будет несколько минут против «Челси». Мы примем это решение, но уверяю вас, что Александр будет настаивать на том, чтобы сыграть несколько минут», - сказал Артета.
Матч «Арсенал» – «Челси» состоится в ночь на 24 июля. Начало – в 03:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Несусветные богатства семьи не помогают Фаику Болкиаху быть успешным на поле
Главные новости за 22 июля на Sport.ua