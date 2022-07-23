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  4. Аталанта намерена продать Коваленко
Италия
23 июля 2022, 09:49 |
582
0

Аталанта намерена продать Коваленко

Возвращение Виктора в «Специю» под угрозой срыва

23 июля 2022, 09:49 |
582
0
Аталанта намерена продать Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Итальянская «Аталанта» намерена продать украинского полузащитника Виктора Коваленко, который не смог закрепиться в команде из Бергамо.

Это может помешать стремлению Коваленко вернуться в «Специю», чьи цвета Виктор в прошлом сезоне защищал на правах аренды.

В данный момент «Специя» ведет переговоры с «Аталантой» о новом арендном соглашении. «Аталанта» готова пойти на встречу лишь в том случае, если не найдется реальных покупателей.

Напомним, Виктор Коваленко перешел в «Аталанту» в начале 2021 года. Его трансфер из «Шахтера» обошелся итальянцам в 600 тысяч евро.

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