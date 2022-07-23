Аталанта намерена продать Коваленко
Возвращение Виктора в «Специю» под угрозой срыва
Итальянская «Аталанта» намерена продать украинского полузащитника Виктора Коваленко, который не смог закрепиться в команде из Бергамо.
Это может помешать стремлению Коваленко вернуться в «Специю», чьи цвета Виктор в прошлом сезоне защищал на правах аренды.
В данный момент «Специя» ведет переговоры с «Аталантой» о новом арендном соглашении. «Аталанта» готова пойти на встречу лишь в том случае, если не найдется реальных покупателей.
Напомним, Виктор Коваленко перешел в «Аталанту» в начале 2021 года. Его трансфер из «Шахтера» обошелся итальянцам в 600 тысяч евро.
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