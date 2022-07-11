Шахтер, гудбай. Коваленко хочет играть за Специю
Украинский полузащитник намерен остаться в Серии А
Хавбек национальной сборной Украины Виктор Коваленко, права на которого принадлежат итальянской «Аталанте», не горит желанием возвращаться в донецкий «Шахтер».
По информации источника, возвращение в украинский клуб не входит в планы Коваленко, поскольку он хочет продолжить играть за «Специю», чьи цвета Виктор в прошлом сезоне защищал на правах аренды.
В данный момент «Специя» ведет переговоры с «Аталантой» о новом арендном соглашении. В клубе из Бергамо не рассчитывают на украинца в ближайшем будущем и готовы рассмотреть возможность его ухода.
Напомним, Виктор Коваленко перешел в «Аталанту» в начале 2021 года. Его трансфер из «Шахтера» обошелся итальянцам в 600 тысяч евро.
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