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Италия
11 июля 2022, 14:25 | Обновлено 11 июля 2022, 15:04
869
0

Шахтер, гудбай. Коваленко хочет играть за Специю

Украинский полузащитник намерен остаться в Серии А

11 июля 2022, 14:25 | Обновлено 11 июля 2022, 15:04
869
0
Шахтер, гудбай. Коваленко хочет играть за Специю
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Хавбек национальной сборной Украины Виктор Коваленко, права на которого принадлежат итальянской «Аталанте», не горит желанием возвращаться в донецкий «Шахтер».

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По информации источника, возвращение в украинский клуб не входит в планы Коваленко, поскольку он хочет продолжить играть за «Специю», чьи цвета Виктор в прошлом сезоне защищал на правах аренды.

В данный момент «Специя» ведет переговоры с «Аталантой» о новом арендном соглашении. В клубе из Бергамо не рассчитывают на украинца в ближайшем будущем и готовы рассмотреть возможность его ухода.

Напомним, Виктор Коваленко перешел в «Аталанту» в начале 2021 года. Его трансфер из «Шахтера» обошелся итальянцам в 600 тысяч евро.

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Источник Calcio Spezia
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