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  4. ВИДЕО. Первые слова Зинченко в Арсенале
Англия
23 июля 2022, 09:17 |
570
1

ВИДЕО. Первые слова Зинченко в Арсенале

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

23 июля 2022, 09:17 |
570
1
ВИДЕО. Первые слова Зинченко в Арсенале
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Предлагаем вашему вниманию первое интервью лидера сборной Украины Александра Зинченко в качестве футболиста лондонского «Арсенала».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
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Источник Sport.ua
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Папа, отвези меня домой (как в Иьлечёвске)?
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