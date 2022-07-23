Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов

После перехода из «МанСити» в «Арсенал» универсального футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко претерпела изменения историческая таблица самых дорогих трансферов нашего футбола. Миллионы, заплаченные лондонским клубом за 25-летнего игрока, позволили ему не только попасть в десятку самых дорогих украинских трансферов, но и сразу же ворваться на второе место. Кто еще там в соседях у «Зины» – читайте ниже.

10. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Год: 2010

Откуда: Барселона

Куда: Шахтер

Сумма: 15 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Приглашение основного центрбека «Шахтера» в лучшую на то время команду мира – личная инициатива ее тренера. Гвардиола «надавил» на руководство «блауграны», чтобы те купили именно вице-капитана «горняков». В Чигринском Пепа подкупали, прежде всего, умение подключаться к атакам, хорошая игра головой, четкий выбор позиции. Но главное – умение отдать зрячую передачу на полполя.

Однако в «Барсе» у Дмитрия не заладилось. И ведь не скажешь, что шансов ему не давали. Давали, но в силу разных причин украинский защитник ими не воспользовался. В его активе – 18 игр за каталонскую команду.

Не прошло и года, как Чигринский вернулся в «Шахтер». Но играть как прежде – на высоком уровне – у него уже не получилось.

9. Роман ЯРЕМЧУК

Год: 2021

Откуда: Гент

Куда: Бенфика

Сумма: 17 млн евро

ФК Бенфика

Так уж получилось, что один из нынешних лидеров украинской сборной и «параллельно» лучший на данный момент отечественный нападающий расцвел лишь после того, как покинул Украину. Заиграть в «Динамо» у Яремчука не получилось. А вот в «Генте» - получилось очень даже неплохо. За четыре сезона в Бельгии на счету Романа 61 забитый мяч и 18 результативных передач.

В последний сезон в Лиге Жюпиле было видно, что Роман устал от «Гента» и хочет уйти. Украинец банально перерос уровень скромного бельгийского клуба. На него было много претендентов, но в итоге форвард оказался в «Бенфике». Начал он там «за здравие», но затем немного забуксовал. Может, в новом сезоне получится лучше.

8. Сергей РЕБРОВ

Год: 2000

Откуда: Динамо

Куда: Тоттенхэм

Сумма: 18 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

После ухода Шевченко в «Милан» его партнер по динамовскому нападению Ребров стал безоговорочным лидером команды Лобановского. Сергей очень много забивал, причем разными способами и на разных уровнях. Поговаривали, что Берлускони в «Милане» хотел воссоздать связку форвардов Шевченко – Ребров. Но в итоге Сергей оказался в АПЛ.

На момент перехода в «Тоттенхэм» Реброву исполнилось 26 лет – настоящий расцвет для футболиста. Казалось, что он метеором ворвется в чемпионат Англии и будет там делать разницу. Но увы, не получилось.

Хотя поначалу дела у Сергея шли неплохо. Во всяком случае, тренер «Тоттенхэма» Грэм ему доверял. Но сменивший его Ходдл в упор не видел украинца в стартовом составе. В итоге пробиться в основу Реброву так и не удалось, и он бесславно покинул клуб. А его трансфер дор сих пор считается одним из худших в истории «Тоттенхэма».

7. Андрей ЯРМОЛЕНКО

Год: 2018

Откуда: Боруссия (Д)

Куда: Вест Хэм

Сумма: 20 млн евро

ФК Вест Хэм

Ярмоленко пересидел в «Динамо». Это очевидно. В «Боруссию» он попал в 27 лет, когда уже достаточно сложно адаптироваться к совершенно другим условиям и требованиям. Тем не менее, начинал он в «Боруссии» неплохо: и забивал, и ассистировал. Но затем получил неприятную травму и выбыл на несколько месяцев.

А тут еще и тренер сменился. А в «Вест Хэме» в очередной раз затеяли строительство суперклуба, и Ярмоленко рассматривался как очевидный вариант усиления. В общем, в итоге и продавец, и покупатель оказались довольны. Хотя, конечно же, больше доволен был все-таки продавец.

6. Виталий МИКОЛЕНКО

Год: 2021

Откуда: Динамо

Куда: Эвертон

Сумма: 23 млн евро

ФК Эвертон

Переход левофлангового защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в английский «Эвертон» стал третьим самым дорогим трансфером в истории «бело-синих» - после переходов двух Андреев: Шевченко и Ярмоленко. Уход Виталия из «Динамо» стал достаточно неожиданным, поскольку и сам футболист, и руководство клуба не единожды констатировали о намерении сохранить статус-кво. Ранее были определенные слухи, «отправляющие» Виталия в «Милан», но затем они утихли. Наверное, не в последнюю очередь из-за того, что Миколенко не удалось громко проявить себя на Евро-2020. Тем не менее, главного тренера «Эвертона» Бенитеса украинский защитник убедил. Наставник «ирисок» самолично инициировал этот трансфер.

Однако играл под руководством Рафы Виталий недолго: испанцу указали на дверь, вместо него пришел Лэмпард. Но все равно дела у команды шли плохо: она боролась за выживание. Тем не менее, Миколенко стал у Лэмпарда игроком основного состава. И любимцем местной публики. Фаны назвали именно гол украинца (в ворота «Лестера») лучшим в сезоне.

5. Андрей ШЕВЧЕНКО

Год: 1999

Откуда: Динамо

Куда: Милан

Сумма: 24 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Переход лучшего в истории нашей Независимости футболиста, состоявшийся более двух десятков лет назад, все еще остается в топовой десятке наших лучших трансферов. Можно с уверенностью говорить, что если бы переход Шевы «за бугор» состоялся намного позже, он бы оценивался раза в два дороже. Но и тогда, в конце девяностых, те 24 миллиона выглядели фантастической суммой. «Милан» долго «вел» Андрея: было много просмотров – гласных и негласных, много консультаций. «Россонери» не хотели брать «кота в мешке», а хотели взять готового для основы футболиста. Именно такого – готового к самым высоким задачам – они и взяли. С «Миланом» Андрей выиграл все – как на итальянской арене, так и на международной. Венцом его миланской карьеры стал «Золотой мяч» - титул лучшего футболиста Европы. Скорее всего, Шевченко стал бы настоящей легендой «Милана» и побил бы бомбардирский рекорд Нордаля, если бы не поехал за «длинным фунтом» в «Челси», где его ждало разочарование…

3-4. Андрей ЯРМОЛЕНКО

Год: 2017

Откуда: Динамо

Куда: Боруссия Д

Сумма: 25 млн евро

ФК Боруссия Дортмунд

Несмотря на статус «второго Шевченко», Ярмоленко очень долго «запрягал» в «Динамо». Еще в 2004-м году тогдашний тренер «бело-синих» Анатолий Демьяненко анонсировал появление в команде суперталанта из «130-го километра», но лишь в 2010-м о Ярмоленко заговорили на полный голос. Андрей попал в стартовый состав «Динамо» при Газзаеве. Несмотря на острую критику, российский специалист продолжал ставить Андрея в основу. Поначалу дела у «Ярмолы» шли «не очень»: вроде не особо техничный, не особо быстрый, да и не «семижильный». Тем не менее, в начале «десятых» Ярмоленко стал одним из лучших футболистов «Динамо» и сборной Украины. А с началом войны против россии и оттока легионеров – и вовсе лучшим. Примерно с 2013-го ходили упорные слухи о заинтересованности персоной Ярмоленко многими топ-клубами. В частности, ПСЖ. Но, несмотря на желание Андрея перебраться за рубеж, руководство «Динамо» его не отпускало. Отпустило лишь в 2017-м, соблазнившись на 25 миллионов евро, в спешном порядке предложенных внезапно разбогатевшей на продаже Дембеле «Боруссией».

3-4. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Год: 2009

Откуда: Шахтер

Куда: Барселона

Сумма: 25 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Очень интересный переход. Если не сказать больше. В 2009-м, когда «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА, Чигринский был одним из лидеров донецкой команды. Дмитрий «цементировал» оборону, а еще обладал отменной первой передачей. Именно это его качество, а еще – лидерские характеристики (Дмитрий долгое время был капитаном «горняков», одним из авторитетов в раздевалке) - и подкупило тогдашнего главного тренера «Барселоны» Гвардиолу, ищущего себе в команду квалифицированного центрбека. За Чигринского «Барса» отвалила тогда рекордные для украинского футбола 25 миллионов евро. Но заиграть в столице Каталонии защитник не сумел. И спустя всего год он вернулся в «Шахтер», подешевев на десять миллионов.

2. Александр ЗИНЧЕНКО

Год: 2022

Откуда: Манчестер Сити

Куда: Арсенал

Сумма: 35 млн евро

ФК Арсенал Лондон

Самый громкий украинский трансфер нынешнего межсезонья. Это как минимум. «Универсальный солдат» из «Манчестер Сити» захотел сменить обстановку: после четырех сезонов на «Этихаде» он переходит в «Арсенал».

На необходимости этого трансфера настоял главный тренер «канониров» Артета. С испанцем Зинченко знаком по совместной работе в «Сити», где тот был ассистентом Гвардиолы.

Поначалу «горожане» не собирались отпускать украинца. Но затем сменили свою позицию: дескать, если будет выгодное предложение, то почему бы и нет. Предложение оказалось выгодным. Не устоял и сам футболист, у которого был контракт с «Сити» до лета 2024 года.

Наверняка в «Арсенале» Саша будет получать больше игровой практики. Но вот будет ли он так же бороться за чемпионство – большой вопрос.

1. Андрей ШЕВЧЕНКО

Год: 2006

Откуда: Милан

Куда: Челси

Сумма: 44 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

С тех пор утекло очень много воды, но тот резонансный переход лучшего украинского футболиста времен Независимости остается и однозначно самым дорогим, и однозначно самым недосягаемым.

Наверное, в первую очередь нужно отметить, что Шева перебрался на Туманный Альбион поздно: форварду «стукнуло» уже 30-ть. Свои лучшие качества в «Челси» он так и не сумел продемонстрировать. Не в последнюю очередь и потому, что не нашел общего языка с наставником «аристократов» Моуринью.

Этот трансфер и сейчас кажется настоящей бомбой – а что говорить о том времени. Однако, если быть до конца объективным, то нужно признать, что тот переход стал самой большой ошибкой Шевченко-футболиста. Он мог бы и должен был стать идолом «Милана». Но уход в «Челси» все испортил. А на «Стэмфорд Бридж» Андрей был лишь одним из многих.