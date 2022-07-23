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  4. Видеосервис OLL.TV остановил свою работу из-за закона про олигархов
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 00:23 | Обновлено 23 июля 2022, 00:50
174
1

Видеосервис OLL.TV остановил свою работу из-за закона про олигархов

Организация пояснила причины принятого решения

23 июля 2022, 00:23 | Обновлено 23 июля 2022, 00:50
174
1
Видеосервис OLL.TV остановил свою работу из-за закона про олигархов
OLL.TV

Видеосервис OLL.TV остановил свою работу из-за закона про олигархов.

В заявлении организации сказано:

«22 июля в 23:00 сервис Oll.TV вынужденно приостанавливает трансляцию телеканалов и предоставление услуг абонентам в связи со вступлением в силу дискриминационного закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, обладающих значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархов)».

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Источник Sport.ua
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barca_messi
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