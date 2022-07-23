Видеосервис OLL.TV остановил свою работу из-за закона про олигархов.

В заявлении организации сказано:

«22 июля в 23:00 сервис Oll.TV вынужденно приостанавливает трансляцию телеканалов и предоставление услуг абонентам в связи со вступлением в силу дискриминационного закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, обладающих значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархов)».