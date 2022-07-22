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  4. ФОТО. Свой среди канониров. Как Зинченко подписывал контракт с Арсеналом
Англия
22 июля 2022, 23:59 | Обновлено 23 июля 2022, 00:13
512
0

ФОТО. Свой среди канониров. Как Зинченко подписывал контракт с Арсеналом

Футболист сборной Украины перешел из «Манчестер Сити» в лондонский клуб

22 июля 2022, 23:59 | Обновлено 23 июля 2022, 00:13
512
0
ФОТО. Свой среди канониров. Как Зинченко подписывал контракт с Арсеналом
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Украинец уже присоединился к новому клубу на сборах в США и был официально представлен как игрок «канониров».

По информации инсайдеров, Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» на 4 сезона, до лета 2026 года. Трансфер Зинченко из «Ман Сити» обошелся «Арсеналу» в 30 млн фунтов стерлингов.

ФОТО. Свой среди канониров. Как Зинченко подписывал контракт с Арсеналом

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Источник ФК Арсенал Лондон
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