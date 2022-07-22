Англия22 июля 2022, 23:59 | Обновлено 23 июля 2022, 00:13
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ФОТО. Свой среди канониров. Как Зинченко подписывал контракт с Арсеналом
Футболист сборной Украины перешел из «Манчестер Сити» в лондонский клуб
22 июля 2022, 23:59 | Обновлено 23 июля 2022, 00:13
512
0
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
Украинец уже присоединился к новому клубу на сборах в США и был официально представлен как игрок «канониров».
По информации инсайдеров, Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» на 4 сезона, до лета 2026 года. Трансфер Зинченко из «Ман Сити» обошелся «Арсеналу» в 30 млн фунтов стерлингов.
ФОТО. Свой среди канониров. Как Зинченко подписывал контракт с Арсеналом
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